São Gonçalo: alunos na final do torneio de futsal "O bem e a bola estão entre nós" - Julio Diniz

São Gonçalo: alunos na final do torneio de futsal "O bem e a bola estão entre nós"Julio Diniz

Publicado 13/11/2024 18:29

São Gonçalo - Seis escolas municipais participaram, nesta terça-feira (12), da final do torneio de futsal “O bem e a bola estão entre nós”, organizado pela Subsecretaria de Ações Pedagógicas da Secretaria de Educação de São Gonçalo. Os jogos aconteceram na quadra do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, e teve como grande campeão o time da Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, que fica no bairro Santa Luzia.

A abertura do evento contou com uma apresentação esportiva de atendidos do Centro de Referência do Autista Marlene Felício Faria, que fica no Centro da cidade. O objetivo do torneio, que está acontecendo uma vez por mês durante todo o ano, com escolas diferentes, é estimular a prática esportiva, combater a evasão escolar, revelar talentos, melhorar a autoestima e trazer disciplina e espírito de equipe para os alunos.

Na posição de pivô do time campeão, Gabriel da Costa, de 15 anos, viu no projeto uma boa oportunidade de conhecer outras escolas e exercitar seu esporte favorito: o futebol. “É uma experiência muito boa para a gente, para sair um pouco da comunidade e jogar futebol, interagindo com outras escolas também. Nós viemos com a expectativa de vitória e conseguimos, o campeonato foi muito bom”, disse o aluno.