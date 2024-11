São Gonçalo: II Seminário Territorialidades Inventivas da Economia da Cultura aconteceu no Lavourão - Divulgação

São Gonçalo: II Seminário Territorialidades Inventivas da Economia da Cultura aconteceu no LavourãoDivulgação

Publicado 13/11/2024 18:00

São Gonçalo - O II Seminário Territorialidades da Cultura, com o tema “Desafios à Economia Criativa da Cultura”, foi realizado nesta quarta-feira (13), das 10h às 17h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, em São Gonçalo. O evento teve como objetivo promover uma reflexão sobre o papel das práticas culturais e artísticas no fortalecimento econômico e social da metrópole fluminense.

O seminário é parte do projeto “Territorialidades Inventivas da Economia da Cultura", uma iniciativa da Faperj - Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro - com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, que visa identificar e promover as manifestações culturais locais, destacando a importância da cultura como um motor econômico.

Durante o evento, foram realizadas duas mesas de debates com a participação de gestores públicos, especialistas e representantes da economia criativa local, que discutirão os principais desafios e oportunidades para o setor na região, com mediação de Jorge Luiz Barbosa.



Mesa 1 – A gestão municipal face aos desafios da economia criativa da cultura - (10h às 12h)



Este debate trará gestores públicos que discutirão como as administrações municipais podem enfrentar os desafios impostos à economia criativa.



Participaram:



Julia Sobreira – Secretária Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo

André Moreira – Coordenador de Turismo de São Gonçalo

Júlia Pacheco – Secretaria das Culturas de Niterói

Marcelo Velloso - Consultor da Unesco e professor em Gestão de Políticas Culturais e Economia Criativa



Mesa 2 – Territórios Criativos da Economia da Cultura - (14h às 16h30)



A segunda mesa abordará como os territórios criativos têm impulsionado a economia local e fortalecido as identidades culturais.



Participaram:



Kátia Fajardo – Professora de dança e diretora do Grand’K Studio Artes

Ley Nascimento – Produtor cultural e membro da Nação dos 5%, registrado no Templo do Hip Hop

Vinícius Soares – Fundador da turma "Os Crias de São Gonçalo", que resgata a tradição dos antigos carnavais de rua

Rodrigo Romero São Paio – Diretor Executivo do Espaço Cultural Panorama e Presidente do Instituto São Paio

O seminário oferece uma oportunidade única para artistas, gestores culturais, profissionais da área e interessados em debater a economia criativa. O evento propicia a troca de experiências e o fortalecimento de laços entre os diversos agentes da cultura local. A iniciativa deseja também promover a visibilidade das manifestações artísticas da região, consolidando a cultura como um importante eixo para o desenvolvimento regional.