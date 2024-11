São Gonçalo: obras irão gerar mais vagas para carros no bairro de Neves - Divulgação

Publicado 13/11/2024 16:07

São Gonçalo - As obras no trecho inicial da Rua Maurício de Abreu, em Neves, estão representando uma verdadeira transformação no local, com a instalação de vagas de estacionamento e de equipamentos de atividades físicas para idosos. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo estão construindo vagas para que os carros não fiquem mais parados nas ruas. Dessa forma, o trânsito será reordenado.

Além disso, a Secretaria de Conservação do município está realizando o urbanismo no local. Equipamentos para a academia do idoso também foram implementados em uma nova calçada da região. Tudo isso tem como objetivo dar mais conforto e qualidade de vida para os moradores da via.

A Rua Maurício de Abreu deixou de ser secundária e passou a ser via principal sentido Centro de São Gonçalo com as intervenções do MUVI, o novo corredor viário que está sendo construído pela Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura. O trecho inicial, que antecede o MUVI, também está passando por mudanças agora e já recebeu drenagem, rede de esgoto, construção de meios-fios, calçadas e pavimentação.