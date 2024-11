São Gonçalo: matriculas escolares da rede municipal foram abertas nesta segunda - Divulgação

Publicado 12/11/2024 15:42

São Gonçalo - Quem já é aluno da rede municipal de Educação de São Gonçalo deve ficar atento. Nesta segunda-feira (11), começou a renovação de matrícula, que vai até o dia 19 de novembro, direto na unidade escolar. Os novos alunos poderão realizar a pré-matricula, de 18 a 27 de dezembro, pelo link https://prematriculasg.siseduc.org.br /, com resultado divulgado no dia 14 de janeiro de 2025. O remanejamento interno de alunos entre unidades de ensino será feito de 25 a 29 de novembro, também direto na instituição.

Na pré-matrícula, o preenchimento do campo do CPF do candidato é obrigatório. Quem realizar a inscrição com informação de deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação deve anexar os laudos, emitidos por órgãos competentes, que comprovem tais informações, no ato da pré-matrícula pelo site.

Os responsáveis que não possuem acesso à internet, podem procurar o setor de atrícula, na Secretaria de Educação, no endereço Travessa Uricina Vargas, 36 – Mutondo, durante o período da pré-matrícula, das 9h às 16h30, para realizar a inscrição.

A efetivação da matrícula dos alunos remanejados acontece de 13 a 17 de janeiro de 2025, direto na unidade. Os novos alunos, contemplados na pré-matrícula, devem efetivar a matrícula no período de 20 a 24 de janeiro, também na unidade. A partir de 30 de janeiro, a lista de espera estará disponível no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br/ e as vagas ainda existentes serão disponibilizadas no site https://prematriculasg.siseduc.org.br/

O candidato que não for contemplado entrará, automaticamente, na lista de espera da primeira opção de escola escolhida na pré-matrícula. A posição na fila será definida pela data e hora da inscrição, assegurando a ordem cronológica das solicitações. Além disso, será mantida a prioridade na convocação dos alunos com deficiência (PCDs).

A partir de 31 de janeiro de 2025, caso o candidato esteja na lista de espera e tenha interesse em pleitear a vaga em outra unidade escolar, deverá acessar o site https://prematriculasg.siseduc.org.br para fazer a solicitação. É importante ressaltar que sua nova colocação na lista de espera seguirá o critério cronológico contando a partir da data e hora em que a nova solicitação for feita.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem procurar a unidade de ensino para realizar a matrícula presencialmente, no período de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2025. No caso da pré-matrícula, a ordem da inscrição efetuada não garante a prioridade da vaga, sendo considerados os critérios a seguir:



I – Alunos oriundos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo;



II – Alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação, conforme legislação vigente;



III – Preferência para crianças e adolescentes com até 15 anos incompletos;



IV – Proximidade da residência, de acordo com a disponibilidade de vagas, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente;



V – Em caso de empate, a prioridade será para o (a) aluno (a) oriundo da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo, seguido do candidato mais novo.