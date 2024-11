São Gonçalo: contêiner de lixo é instalado no trecho 1 do MUVI, em Neves, e outras serão instaladas no corredor viário - Fábio Guimarães

São Gonçalo: contêiner de lixo é instalado no trecho 1 do MUVI, em Neves, e outras serão instaladas no corredor viário Fábio Guimarães

Publicado 11/11/2024 15:00

São Gonçalo - Pensando na melhor conservação do novo corredor viário criado pelo projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), a Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em conjunto com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo instalou, no final de outubro, um contêiner de lixo na Rua Maurício de Abreu, em Neves. Esse é apenas o primeiro de outros que serão instalados por todo o MUVI para o descarte correto do lixo.

O lixo colocado ao longo do corredor viário é recolhido rotineiramente pela Secretaria de Conservação. São retirados, em média, 51 toneladas de detritos nos três trechos do corredor viário do MUVI que estão prontos, indo de Neves até o Centro. Apesar disso, o descarte desse lixo nas ruas, mesmo que em sacolas, atrai animais e pode causar problemas na via, como entupimento de bueiros. Por causa disso, os contêineres se fazem necessários porque o lixo descartado fica preservado até a hora da coleta.

O secretário de Conservação, Edson Leal, explicou lembrou a importância do descarte correto do lixo. "A obra do MUVI mudou os corredores principais da cidade, trazendo mais beleza e organização para nossas ruas. Nós, como cidadãos gonçalenses, precisamos ter consciência para conservar esses espaços, descartando lixo nos locais apropriados e em horário próximo ao da coleta na região. Essas atitudes ajudam a manter a beleza do ambiente e permitem que mais pessoas possam usufruir do espaço e de tudo que o equipamento tem a oferecer", disse.

Além dos contêineres, estão sendo feitas campanhas de conscientização sobre o descarte correto do lixo, com cartilhas que explicam a importância da cidade mais limpa, e pesquisas sobre o que a população vem achando desse novo equipamento. Os resultados, inclusive, têm sido positivos. É o que afirma Carlos Medina, de 58 anos, que passa sempre pelo local onde o primeiro contêiner de lixo foi instalado.

"Eu achei a ideia do contêiner de lixo excelente. A administração atual está de parabéns! Passo por aqui frequentemente e acho que essa lixeira torna o local mais bonito e organizado", afirmou o administrador.

Para Arthur Porto, os contêineres precisam se espalhar pelo restante do MUVI. "Eu gostei das obras, da ciclovia e do asfalto. O lixo protegido é uma ótima ideia. As vezes, vemos animais fuçando o lixo, mesmo com a coleta, muitos passam e espalham lixo. Portanto, essa lixeira é importante e espero que se espalhe mais ainda pelo município", contou.

MUVI - As obras do MUVI são executadas através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto contempla a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. Com investimento de R$ R$ 287 milhões, o corredor terá 18 quilômetros de extensão.