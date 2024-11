Bom Retiro: bairro esta ganhando qualidade de vida com obras restauradoras - Divulgação

Publicado 11/11/2024 09:00

São Gonçalo - As obras no bairro Jardim Bom Retiro, que estão sendo feitas pelo Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, continuam acontecendo a todo vapor. Na última semana, cerca de seis ruas estão recebendo novas calçadas e sendo preparadas para serem asfaltadas. Ao todo, o projeto da obra irá transformar 64 logradouros, que receberão drenagem, pavimentação e novas calçadas.

Mais de 20 ruas já foram pavimentadas e receberam meio-fio, incluindo as ruas Albino José, Carlos Fox, Arnaldo Gama, Pacheco Lopes, Albino José e outras. A drenagem já foi concluída em todas as ruas do projeto.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância da obra para aquela região. "Seguimos transformando São Gonçalo. O Jardim Bom Retiro, por exemplo, estava com diversos problemas, sem saneamento básico, com as ruas de barro, quando chovia era péssimo para os moradores saírem de casa. As obras que estamos fazendo aqui dão dignidade para o cidadão", afirmou.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também falou sobre as intervenções que vem sendo feitas no bairro. "Nossos projetos no bairro do Jardim Bom Retiro são fruto de um olhar mais cuidadoso com o morador de lá. Ter o bairro completamente modificado nos dá muito orgulho de seguir com esse trabalho. A pedido do governador Cláudio Castro e com a parceria da Prefeitura de São Gonçalo, estamos investindo mais de R$ 250 milhões na região, com intervenções de drenagem, pavimentação e reurbanização, em 64 ruas do bairro", contou.

Thiago Monerat, de 28 anos, é morador do bairro desde que tinha 13 anos. Ele relembra como era viver no local antes da obra. "Estamos tendo uma melhoria. Antes, era muita lama, a gente saía daqui de casa e chegava no trabalho com o tênis sujo. Nem saneamento básico a gente tinha. Nosso bairro era abandonado, não tinha nada e agora eu vejo 100% de melhoria", disse o balconista.

As obras, que têm previsão de conclusão para este ano e contam com mais de 100 funcionários atuando diariamente, irão beneficiar mais de 20 mil pessoas que vivem no bairro. Estão sendo investidos R$ 253 milhões.