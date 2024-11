Paulinho Rezende: aniversario de 75 anos no Canto do Poeta - Reprodução

Publicado 08/11/2024 15:09

São Gonçalo - No próximo dia 10 de novembro, domingo, a partir das 12h, o Canto do Poeta realiza uma roda de samba para comemorar os 75 anos de Paulinho Rezende.

Paulo Roberto dos Santos Rezende, mais conhecido como Paulinho Rezende, nasceu em 09 de Novembro de 1949 no bairro Olaria, zona norte carioca, e criado em Bom Jesus do Itabapoana, interior do Estado do RJ, Paulinho Rezende se mudou para Itaboraí, cidade da região cidade de Itaboraí como seu refúgio e inspiração para compor seus grandes sucessos durante 35 anos. É autor, inclusive, do hino da cidade, tamanho o seu carinho pela região.

Nos últimos anos escolheu a Cidade Sorriso para viver, descansar e compor. De uma versatilidade musical tremenda, passeia por estilos como o samba, pagode, sertanejo, romântico, MPB, Forró, e até marchinha de carnaval. Já teve seus sucessos gravados nas vozes dos principais cantores e grupos musicais do país, tais como Alcione, Zeca pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Chitãzinho e Xororó, Xande de Pilares, Dona Yvone Lara, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Negritude Júnior, Cauby Peixoto, Emílio Santiago, Emicida, Péricles e até Glória Groove.

SOBRE O CANTO DO POETA

A ideia surgiu de um bate papo. Entendendo que poucas pessoas tinham acesso a um evento de samba de raiz, em um lugar agradável, onde o público ficasse próximo de seu ídolo e que fosse um evento descontraído, sem grandes produções, Paulinho Rezende, então, resolveu criar o Canto do Poeta, lugar esse que traria tudo isso para o público da cidade de Itaboraí.



A casa do Poeta sempre foi um berço cultural e um lugar de muita festa. Foi lá que ele morou por quase 40 anos, compôs seus grandes sucessos e recebeu figuras tão importantes e especiais. Assim, o Canto surgiu com a ideia de transformar o acesso à cultura popular. "E cá estamos, entre idas e vindas, completamos 9 anos de casa", disse ele.



Fazer um samba de qualidade acontecer exige muita dedicação e ao longo desses 9 anos eles passaram por muitas etapas. Já tiveram convidados como Toninho Geraes, Wanderley Monteiro, Marquinho Sathan, Paulinho Mocidade, Domingos do Estácio, Wilson Moreira, Dudu Nobre, Grupo Arruda, Inácio Rios, João Martins, entre outros. e fechamos esse ciclo com nada mais, nada menos que Alcione. um show que deixou saudade.

A segunda edição veio em outro formato. A roda havia mudado os integrantes e a “pegada” já era mais voltada para grandes apresentações. Uma vez por mês, sempre aos domingos à tarde, o Canto do Poeta recebia um grande nome do samba. Xande de Pilares, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Fundo de Quintal, Grupo Molejo, Toninho Geraes, Noca da Portela, entre outros. Todos esses grandes nomes estiveram pisando e cantando onde carinhosamente chamamos de “solo sagrado’’.



"Agora nossa roda está mais fortalecida e mais potente. Nessa temporada do Canto começamos com Toninho Geraes um grande amigo e parceiro do Paulinho. E recebemos grandes nomes do samba e principalmente do carnaval, como Ito Melodia, Marquinhos Diniz e Darcy Maravilha.



Siga as redes sociais para atualizações e novidades. @cantodopoetaoficia