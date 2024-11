São Gonçalo: conferência do meio ambiente - Reprodução

São Gonçalo: conferência do meio ambienteReprodução

Publicado 08/11/2024 11:00

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, nos dias 29 e 30 de novembro, a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de São Gonçalo (CMMA-SG). Com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”, o evento será realizado com objetivo de elaborar proposições sobre emergência climática, para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLiHqn-hF2yRF0WX82pdf5OVnawkzznXIy4fD09eqK3AlDA/viewform?pli=1 Para participar, é necessário ser maior de 16 anos. Os participantes poderão realizar a pré-inscrição a partir desta segunda-feira, dia 4, até o dia 24 de novembro, por meio digital, através do formulário disponível através do seguinte endereço eletrônico:

As inscrições também podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo.



O evento terá como base a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, sendo o ponto de partida dos trabalhos a partir de informações técnicas e conceituais sobre o tema e os eixos temáticos, que são: Mitigação, Adaptação e preparação para desastre, Transformação Ecológica, Justiça Climática e Governança e Educação Ambiental.

O credenciamento dos participantes da 3ª CMMA-SG será realizado nos dias 29 de novembro das 14h às 17h e 30 de novembro, das 8h às 10h, em três categorias: Delegados Municipais com direito a voz e voto; Convidados com direito a voz; e Observadores sem direito a voz e voto. O regulamento completo da conferência pode ser acessado através do seguinte endereço eletrônico: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_10_29.pdf

Serviço:



Evento: 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de São Gonçalo

Datas: 29 e 30 de novembro

O credenciamento será realizado nos dias 29, das 14h às 17h, e 30 de novembro, das 8h às 10h.

Local: SEST SENAT, situado a Rodovia Amaral Peixoto, RJ-104, do KM. 9001 ao KM. 11499 (lado ímpar), KM07, Tribobó, São Gonçalo/RJ