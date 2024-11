São Gonçalo: única cidade no país com sistema integrado de informações na rede municipal de saúde - Divulgação

Publicado 08/11/2024 08:00

São Gonçalo - Única cidade no país com sistema integrado de informações na rede municipal de saúde, São Gonçalo segue sendo exemplo. O prefeito eleito de Duque de Caxias, Netinho Reis, e o deputado estadual Rosenverg Reis estiveram na Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo para conhecer a tecnologia utilizada. Também nesta quinta, São Gonçalo fez apresentação do sistema na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 2024, em Brasília.

Na Secretaria de Saúde, o prefeito eleito e o deputado foram recebidos e acompanhados pelo prefeito Capitão Nelson. Também esteve presente o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, que participou da implantação do sistema quando era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo.

Representantes de outras cidades já estiveram em São Gonçalo para conhecer o sistema de integração de dados da rede municipal de saúde. Entre eles os secretários municipais de Saúde dos municípios de Itaboraí, Arraial do Cabo, Saquarema, Cabo Frio, São Francisco de Itabapoana; equipe de transição do prefeito eleito em Porciúncula, Guilherme Fonseca; e o superintendente de Saúde de Serra, no Espírito Santo.

Destaque nacional

Em Brasília, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Fundação Municipal de Saúde (FMS), participou da mesa redonda com o tema “Conheça Iniciativas de Transformação Digital Inclusiva em Estados e Municípios”. O presidente da FMS, Deivid Robert de Cresci Campos, explicou sobre a otimização dos serviços. “A informatização de todas as unidades, inclusive prestadores de serviços; a implantação do prontuário eletrônico do paciente (PEP) com o uso único de sistema de coleta de dados ajuda, ainda, na redução dos custos do serviço público”.

A nova tecnologia foi implantada durante o governo do prefeito Capitão Nelson e já dá resultados positivos. O grande volume de dados unificados, com o uso de ferramentas, propicia as melhores tomadas de decisões. “Utilizamos um algoritmo de previsibilidade, que foi criado em parceria com a Universidade de Toronto, no Canadá. Com os dados coletados, podemos nos preparar para as possíveis necessidades do futuro. Temos como nos programar”, finalizou Deivid.

O evento de Brasília, que começou na última terça-feira (29) e termina nesta quinta-feira (31), teve como tema central: “Novas Formas de Cuidar” e reúne as maiores inovações de governo da América Latina. Cada município convidado pelo Ministério do Planejamento apresentou a tecnologia que aprimorou a gestão pública e a eficiência dos serviços prestados à sociedade.