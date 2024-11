São Gonçalo: distribuição de aparelhos auditivos - Reprodução

Publicado 07/11/2024 09:00

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar um mutirão para a entrega de aparelhos auditivos na cidade. A cerimônia simbólica da entrega de aparelhos para 80 pacientes vai acontecer no Teatro Municipal de São Gonçalo no próximo dia 12. Nesta primeira etapa do mês de novembro, 480 pessoas serão beneficiadas. Mas a ação vai beneficiar, ao todo, mais de 1,4 mil gonçalenses até o final de 2024. Todos já estão inscritos na Coordenadoria de Reabilitação da Secretaria de Saúde.

O mutirão será realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, através da resolução SES nº 3.268, de 7 de março de 2024, que instituiu o cofinanciamento para ampliação do acesso aos aparelhos auditivos. “Vamos fortalecer e aprimorar a atenção à saúde e ao cuidado às pessoas com deficiência auditiva inseridas na Coordenadoria de Reabilitação”, disse a secretária municipal de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Para receber as próteses auditivas, os gonçalenses devem ter encaminhamento feito por médico otorrinolaringologista, ter realizado audiometria e já estar inserido no sistema de regulação municipal. A reabilitação auditiva é realizada pela Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional (Abrae).

O paciente que necessita de qualquer modalidade de reabilitação é inserido no sistema da regulação após passar por consulta. Logo, o primeiro passo é procurar qualquer unidade de saúde (PAMs, polos, postos de saúde e clínicas) da cidade para marcar uma consulta com o médico generalista. Caso tenha necessidade, ele fará o encaminhamento para o profissional especializado, que emitirá laudo com a deficiência do paciente e suas necessidades de reabilitação.

Com o laudo em mãos, o paciente deve dar entrada nas unidades de saúde (PAMs, polos, postos de saúde, clínicas e hospitais) com os seguintes documentos: laudo médico, identidade, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Assim, eles serão inseridos na regulação. Nos casos de prótese auditiva, deve-se anexar também a audiometria. Após a regulação, o paciente será encaminhado para uma das unidades de saúde que possa realizar o tratamento em unidade de São Gonçalo ou conveniada.

A Coordenadoria de Reabilitação fica no G2 do São Gonçalo Shopping (Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista).