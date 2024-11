São Gonçalo: nova turma de voluntários da Defesa Civil - Luiz Carvalho

Publicado 05/11/2024 07:41

São Gonçalo - Para encerrar o ciclo da turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo, os alunos participaram de uma aula prática, na tarde desta segunda-feira (4), na APA do Engenho Pequeno.



Durante o exercício prático, os futuros novos voluntários aprenderam sobre resgate de feridos, primeiros-socorros, logística e orientação para a população em casos de desastres, combate a princípios de incêndio e atendimento pré-hospitalar.

“Estamos formando multiplicadores. Voluntários que vão poder auxiliar a Defesa Civil em casos de desastres. É muito importante esse interesse de toda a população”, disse o subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assunção.

Antes da aula prática, os participantes receberam capacitação teórica, sempre por agentes da Defesa Civil e secretarias parceiras, sobre noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, a importância da higienização das residências após chuvas, entre outros tópicos.

Com a formação, os voluntários vão ganhar um certificado e atuar nas comunidades do município em situações de desastres naturais, como chuvas intensas e risco de deslizamentos.

“O curso foi maravilhoso! Foi uma experiência única e enriquecedora. Estou fazendo o curso de Bombeiro Civil e pude perceber que todos os aprendizados vão agregar bastante na minha trajetória”, afirmou a futura voluntária da Defesa Civil, moradora do Portão do Rosa, Adrilane Tavares, de 29 anos.

Para fechar a nova turma com chave de ouro, os futuros novos voluntários receberam os alunos de robótica da Escola Firjan SESI São Gonçalo que foram premiados em uma das principais feiras de Ciência e Engenharia do País, a Febrace, com um projeto que trata sobre estratégia alternativa para construção de encostas em áreas urbanas.

“Ver jovens engajados com causas ambientais é satisfatório. São pessoas que estão realizando projetos que podem revolucionar a história do município de São Gonçalo em relação a aplicação em tragédias. São todos moradores de São Gonçalo que estão envolvidos em busca de um melhor desenvolvimento da cidade”, enfatizou o subsecretário de Defesa Civil.