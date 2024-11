São Gonçalo: agentes passaram por treinamento no 1º Batalhão de Guardas - Divulgação

São Gonçalo: agentes passaram por treinamento no 1º Batalhão de GuardasDivulgação

Publicado 04/11/2024 10:00

São Gonçalo - Dois guardas municipais de São Gonçalo concluíram a formatura no Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades (ESPA/24). A formatura aconteceu na manhã da sexta-feira (1º), no 1º Batalhão de Guardas (Batalhão do Imperador/1823), em São Cristóvão, no Rio.

O curso tem a finalidade de capacitar militares e outras organizações para atividades de proteção de autoridades civis e militares. A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal estiveram na formatura, com a presença do secretário municipal de Ordem Pública, Tenente Coronel Márcio Ribeiro, do subscretário de Ordem Pública, Anaelson Bonfim, do comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes. Concluíram o curso os guardas Diego Alcântara e Paulo Bernardo.

“Todo treinamento e conhecimento são essenciais para elevar o nível de atuação dos nossos guardas municipais. Esse curso é de grande importância, pois é ministrado pelo Exército Brasileiro, que tem expertise no assunto, além de ser um curso muito concorrido por grandes instituições de segurança de todo o Brasil. É muito gratificante termos a nossa Guarda Municipal contemplada com duas vagas. Parabenizo aos nossos guardas por essa conquista”, disse o secretário de Ordem Pública, Tenente Coronel Márcio Ribeiro, que garantiu que a Guarda seguirá com participações em cursos de especialização.

O Estágio de Segurança foi realizado de 7 a 31 de outubro, conduzido pelo 1º Batalhão de Guardas, com uma grade curricular que abrange temas como escolha de itinerários, noções de etiqueta, fundamentos jurídicos, observação, memorização e descrição (OMD), retrato falado, tiro, atentados e também planejamento e condução de Operações de Segurança de Autoridades.

Como tarefa final para conclusão do estágio, os participantes colocaram em prática todos os ensinamentos na missão final, onde demonstraram as qualidades essenciais que um segurança de autoridades deve possuir, estando aptos a realizar Operações de Segurança de Autoridades.