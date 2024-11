São Gonçalo: resgatando animais de grande porte - Divulgação

Publicado 04/11/2024 09:00

São Gonçalo - nA Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo está realizando a apreensão e o manejo de animais de grande porte que estiverem pelos logradouros ou vias públicas do município, seja na zona rural ou urbana, sem seus tutores. Os animais podem ser equinos, bovinos, asininos, suínos, bubalinos, caprinos e ovinos.

Os animais apreendidos ficarão sob responsabilidade da empresa que presta o serviço de recolhimento. Eles serão levados para um curral em Seropédica, na Zona Oeste do Rio, onde está localizada a empresa, que tem convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

O animal poderá ficar até, no máximo, 30 dias no curral e, em seguida, ele poderá ser doado ou leiloado, por exemplo, caso o tutor não apresente a documentação necessária para reavê-lo e não efetue o pagamento das taxas e multas decorrentes da apreensão.

Vale destacar que o animal apreendido terá sua foto publicada no Diário Oficial do município, juntamente com as informações sobre onde e quando ele foi apreendido. Dessa forma, o tutor poderá ficar informado se seu animal foi apreendido. Após a publicação, o tutor deverá ir até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e solicitar as informações necessárias para reaver o animal.

As rondas para apreensão dos animais serão realizadas pela empresa com supervisão da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e da Secretaria de Transportes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.