São Gonçalo: migração de professores entre escolas da rede municipalDivulgação

Publicado 02/11/2024 09:12 | Atualizado 02/11/2024 09:14

São Gonçalo - A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo divulgou, no Diário Oficial, o concurso de remoção para profissionais da rede que pretendem mudar de unidade escolar. As inscrições acontecem nos dias 7 e 8 de novembro, exclusivamente pelo site https://www.saogoncalo.rj.gov.br/.

O concurso de remoção está previsto no art. 39 da Lei nº 8/2003, visando a necessidade de estabelecer critérios e normas que regulamentem a movimentação de professores na rede municipal.

Poderão se inscrever os membros do magistério – Professor Docente I, Professor Docente II, Professor Docente II/ Educação Infantil, Professor Docente II /Apoio Especializado, Professor Orientador Educacional e Professor Orientador Pedagógico, exceto os servidores em licença, regime de permuta e readaptados.

A entrega das declarações e documentos será feita na Secretaria de Educação, presencialmente, nos dias 13 e 14 de novembro, de 9h30 às 16h. O resultado parcial será divulgado no Diário Oficial do município no dia 22 de novembro, com oportunidade de recurso no dia 25 de novembro. O resultado final do concurso estará disponível no Diário Oficial no dia 3 de dezembro. A escolha da unidade escolar será realizada na Semed, de 9h30 às 16h, de 11 a 13 de dezembro.