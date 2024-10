São Gonçalo: plantio de árvores ao redor das obras do MUVI - Fábio Guimarães

Publicado 31/10/2024 11:00

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo vem se tornando um município cada vez mais verde. Nesta quarta-feira (30), no trecho 3 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Avenida Presidente Kennedy, na altura do Clube Tamoio, aconteceu o plantio de mudas de árvores frutíferas. A ação é uma parceria do Governo do Estado, através da equipe da Gestão de Impacto Social da Secretaria de Estado das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo.

Quinze alunos da Escola Estadual Municipalizada Mentor Couto participaram da iniciativa e ajudaram no plantio de mudas de árvores frutíferas - amora e pitanga. Mais de 1.200 mudas de árvores e arbustos serão plantadas ao longo do novo corredor viário que está sendo construído em São Gonçalo. Também apoiaram a iniciativa as secretarias municipais de Habitação, Educação, Conservação, Semgipe e Guarda Municipal. No local, além do plantio, as crianças realizaram atividades recreativas.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância da atividade. "Preservar o meio ambiente e incentivar o plantio de árvores no nosso município é muito importante. Isso se torna mais impactante ainda quando trazemos as nossas crianças para as atividades. Elas são a próxima geração e têm um trabalho para continuar por todo o município. Sempre realizamos ações de plantio pelo município e contamos com o trabalho da Secretaria de Conservação, que cuida para que as plantas cresçam bonitas e saudáveis", disse.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também falou sobre a ação. "O projeto do MUVI, além das melhorias de infraestrutura viária, também contempla ações de plantio, visando garantir mais sustentabilidade e preparar São Gonçalo para enfrentar os desafios do futuro, como o aquecimento global. Seguimos empenhados, sob a liderança do governador Cláudio Castro, para tornar as cidades mais resilientes e melhorar a vida do cidadão fluminense", comentou.

Vanessa Vianna, diretora da unidade de ensino, explicou que as crianças estavam animadas para participar da atividade. "O movimento do plantio é de extrema importância para o planeta e conscientizar nossos alunos para essa atividade é urgente. É uma ação que que envolve não só a vida deles, mas as gerações futuras. Com a ação, eles conseguem ver também o que está sendo feito na nossa cidade, o que é um privilégio único", destacou.

Abner Monteiro, de 13 anos, é aluno do 4° ano do ensino fundamental e gostou de "colocar a mão na massa" e transformar São Gonçalo plantando árvores no MUVI. "Achei interessante a proposta e faz bem para o mundo. Tem muita gente que não se importa com as árvores, mas aqui temos pessoas que se importam. São Gonçalo está ficando mais bonito e mais verde. Seremos inspiração para outras pessoas", disse.

Vale destacar que esta é a terceira ação do tipo no MUVI. Centenas de mudas de variadas espécies de árvores (como Ipê, Escumilha, Acácia e Sibipiruna) já foram plantadas nos trechos 1, 2 e 3 do maior projeto de mobilidade urbana de São Gonçalo.

As obras do MUVI são executadas através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto contempla a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. Com investimento de R$ R$ 287 milhões, o corredor terá 32 estações e 18 quilômetros de extensão.