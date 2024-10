São Gonçalo: inscrições para o programa habitacional - Reprodução

Publicado 30/10/2024 11:00

São Gonçalo - A Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, deu início a um novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo aplicativo Colab. Desta vez, serão disponibilizadas 456 vagas para o mês de novembro.

O cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no “Minha Casa Minha Vida” no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever. É importante destacar que o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado para a inscrição.

Pelo aplicativo Colab, os gonçalenses conseguem agendar a data e o horário para o atendimento presencial por servidores da Secretaria de Habitação, quando deverão apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição no programa. A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.