São Gonçalo: novas regras para realizar eventos na cidade - Julio Diniz

São Gonçalo: novas regras para realizar eventos na cidadeJulio Diniz

Publicado 28/10/2024 14:00

São Gonçalo - A Prefeitura estabelece novas regras para a autorização de eventos em locais privados. A medida, que visa simplificar os procedimentos e garantir mais segurança, foi publicada no Diário Oficial. A autorização se dará por Alvará Eventual, cujo pedido deverá ser protocolado com antecedência mínima de 30 dias.

Após o protocolo, a Coordenadoria de Alvará terá um prazo de cinco dias úteis para encaminhar a solicitação aos órgãos competentes para análise. Um ponto crucial é que a autorização do Corpo de Bombeiros deve ser apresentada dois dias úteis antes da data do evento.

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas ficará responsável pela vistoria prévia, que deverá ocorrer em até 48 horas antes do evento. Essa inspeção é fundamental para garantir que as exigências sejam cumpridas e a segurança dos participantes esteja assegurada. O não cumprimento dos prazos ou a falta de documentação necessária resultará no indeferimento do pedido.

Importante destacar que eventos realizados em estabelecimentos que já possuem licença para as atividades a serem exercidas, casamentos em áreas particulares e festas não comerciais em residências estão isentos das novas regras.

Com a implementação dessas novas diretrizes, a Prefeitura de São Gonçalo espera melhorar a eficiência na gestão de eventos, promovendo uma experiência mais fluida tanto para organizadores quanto para os órgãos públicos. A nova regulamentação já está em vigor.

- Cópia do documento de identidade, CPF, e-mail válido e comprovante de residência (quando o requerente for pessoa física);- Cópia do Contrato Social e cartão de CNPJ (quando o requerente for pessoa jurídica);- Cópia do documento de identidade, CPF, e-mail válido e comprovante de residência dos sócios da empresa (quando o requerente for pessoa jurídica);- Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento, quando for o caso;- Declaração de Enquadramento de Porte;- Anotação de Responsabilidade Técnica assinada por profissional competente, acompanhada da identidade profissional e comprovante de residência do mesmo;- Cópia do Contrato de Locação com firma reconhecida do locador e locatário;- Autorização ou Protocolo do CBMERJ para realização do evento;- Procuração, quando for o caso;- Nada a opor da Delegacia de Polícia da área onde será realizado o evento;- Nada a opor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (7º PMERJ).O pedido de autorização para realização de evento em locais privados fora do prazo previsto será indeferido pela Coordenadoria de Alvará. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Coordenadoria de Alvará ou acessar o Diário Oficial: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_10_21.pdf