São Gonçalo: nova unidade fica anexo ao Hospital de Retaguarda, no Centro - Julio Diniz

Publicado 26/10/2024 11:49

São Gonçalo - Perto de completar um ano, a construção do novo hospital municipal de São Gonçalo, anexo ao Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro, está com o seu terceiro de cinco andares sendo preparado. Todos os andares da nova unidade de saúde estão sendo erguidos com estrutura metálica, quatro pavimentos já receberam a laje e fechamento de alvenaria para a divisão das salas e ambientes. As obras são realizadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Governo do Estado do Rio.

A obra é realizada ao lado do hospital já existente e acontece sem a interrupção das internações. Além da estrutura, que também conta com a concretagem do poço dos elevadores, também já foram iniciadas as instalações de esgoto e água. A previsão é que esta primeira parte da obra esteja pronta até junho do ano que vem.



Depois, o antigo prédio também receberá reformas e obras de adequações para serem unificados. A modernização vai obedecer às normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta).



“Estamos nos estágios finais da construção das fundações (sapatas e cintamento), que conectarão os dois edifícios. A estrutura metálica avança tanto em altura quanto lateralmente, garantindo a integração perfeita entre as duas construções. O projeto contempla um total de cinco pavimentos e uma cobertura: cinco andares dedicados às operações hospitalares e um andar técnico adicional destinado aos equipamentos essenciais para o funcionamento do hospital”, explicou a engenheira civil e fiscal de obras da Secretaria, Jéssica Costa.



O hospital terá dois centros cirúrgicos para operações de baixa e média complexidades. A unidade também garantirá mais 155 leitos, sendo 135 de enfermaria e 20 do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

“A expectativa por esse novo hospital é muito grande. Ele vem para somar com as outras unidades hospitalares e agilizar as cirurgias de baixa e média complexidades, diminuindo as filas na Central de Regulação. É mais uma grande benfeitoria do governo do prefeito do Capitão Nelson, que investe pesado para melhorar a saúde como um todo do gonçalense”, explicou a secretária de Saúde, dra. Bianca Serour.