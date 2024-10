Habitação: apartamentos localizados no primeiro andar são prioritários para pessoas com deficiência - Renan Otto

Publicado 23/10/2024 14:31 | Atualizado 23/10/2024 14:34

São Gonçalo - A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo segue convocando as 800 famílias gonçalenses previamente cadastradas no Minha Casa Minha Vida para o empreendimento “Cidade Verde I, III e IV”, no Anaia. Os convocados estão comparecendo à Secretaria, no Partage Shopping, no Centro, para seguir com os trâmites legais relacionados à documentação.

Os beneficiários do chamamento são pessoas que já estavam inscritas no Cidade Verde e as que estão com casas interditadas, de acordo com o ranking estabelecido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nesta etapa, os inscritos passam por análise de documentação que será enviada à Caixa Econômica Federal.

“Com a resposta positiva vinda da Caixa Econômica Federal sobre documentação e requisitos, chamamos os selecionados através do Diário Oficial do Município, para a próxima fase, que é o sorteio. O sorteio vai estabelecer os apartamentos nos quais os contemplados irão ficar”, explicou a subsecretária de Habitação, Gabriela Almeida.



Além do atendimento aos convocados que se inscreveram através do Colab, a Secretaria de Habitação também está atendendo às demandas espontâneas para cadastro no programa Minha Casa, Minha Vida.

Os apartamentos localizados no primeiro andar são prioritários para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. Após o sorteio acontece a assinatura de contrato junto à Caixa Econômica e a vistoria técnica dos apartamentos, a última etapa antes da entrega das chaves aos novos proprietários.

Para o empreendimento do Anaia, são 800 unidades habitacionais, divididas em três blocos, com dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Atualmente, o empreendimento está em fase de finalização. Estão sendo realizadas pinturas, colocação de cerâmica, serviços de rede elétrica e hidráulica, entre outros detalhes e ajustes.

As obras estavam paradas há seis anos, após abandono da antiga empreiteira. A Caixa Econômica Federal realizou uma nova licitação, vencida no fim de 2023, e as intervenções foram retomadas em março deste ano. O nome dos beneficiários convocados está no Diário Oficial do dia 9 de outubro. Através do seguinte endereço eletrônico: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_10_09.pdf

As convocações também estão sendo pela Secretaria de Habitação através dos telefones cadastrados e acontecem até o dia 8 de novembro. Os beneficiados devem comparecer com os documentos listados na sede da Secretaria de Habitação, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro (Partage Shopping), das 10h às 14h, nos dias determinados para cada grupo na lista divulgada no Diário Oficial do dia 9 de outubro.