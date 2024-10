Em São Gonçalo: Sarau de Compositores, Mostra de Dança e Ginástica Rítmica e Stand-Up - Pedro Souza / Atletico

Em São Gonçalo: Sarau de Compositores, Mostra de Dança e Ginástica Rítmica e Stand-Up Pedro Souza / Atletico

Publicado 23/10/2024 14:09 | Atualizado 23/10/2024 14:11

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo se prepara para eventos nos próximos dias recheados de arte, emoção e humor, com uma programação voltada para todas as idades.

Nesta sexta-feira, 26, às 19h, acontece o Sarau Aberto de Compositores, que homenageará o renomado artista Sérgio Caetano. Grandes nomes da música estarão presentes, acompanhados por uma banda ao vivo, oferecendo uma performance que promete tocar os corações do público com seus sucessos.

Os ingressos para o Sarau custam R$ 20 e, para garantir sua presença, basta enviar o nome através do post de anúncio do evento no Facebook de Sérgio Caetano: https://www.facebook.com/sergio.caetano.1428