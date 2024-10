São Gonçalo: encontro inédito entre artistas contemporâneos - Renan Otto

Publicado 22/10/2024 16:13

São Gonçalo - Na próxima quinta-feira, dia 24, São Gonçalo sediará a primeira edição da Conferência de Artes Contemporâneas (Coarco), um evento contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que promete explorar e reivindicar a identidade territorial do município. Com o tema “Nós Somos Daquela Terra: Diálogos Cruzados Entre Arte e Território”, a conferência visa criar um espaço de diálogo sobre identidade territorial, dinâmicas periféricas, poéticas artísticas, produções suburbanas e relações ficcionais que emergem dessa rica região.

A programação do evento começa às 15h, com o credenciamento dos participantes. Às 15h30, ocorrerá a abertura oficial, seguida pela Mesa 1, que discutirá “Arte Educação: O Papel do Artista na Construção do Imaginário Periférico”. Esta mesa contará com a participação dos convidados Vergara, Ivan de Oliveira e Jefferson Medeiros, sob a mediação de Savio Ribeiro.

Às 17h50, o artista Paulo Fernandes apresentará sua performance intitulada “23”. Em seguida, às 18h, será realizada a Mesa 2, que abordará o tema “Corpo Pendular: A Performatividade do Cotidiano e a Jornada da Periferia”. Esta mesa contará com a participação dos convidados Gabriella Marinho, Alan e Amador, sob a mediação de Savio Ribeiro.

Às 19h30, será exibido o vídeo arte “Escavação”, do artista Alex Reis e, para fechar o evento, às 19h40, acontecerá a Mesa 3, com o tema “Ficcionar Futuros: Práticas Insurgentes das Periferias”, que contará com a participação dos convidados Gabriela Bandeira, João Ovídio e Rothyer, sob a mediação de Savio Ribeiro.

A entrada é gratuita e o evento será realizado no Teatro Municipal de São Gonçalo, na Rua Doutor Feliciano Sodré, 100, Centro. O espaço será o palco de uma importante discussão sobre arte e território, reforçando a demanda por uma presença artística mais atuante e representativa na região.