São Gonçalo: realizando exames de mamografia e ultrassonografias transvaginal e de mama na Praça do Zé Garoto - Fábio Guimarães

Publicado 21/10/2024 22:48

São Gonçalo - Em mais uma das ações desenvolvidas na Campanha Outubro Rosa, o governo do Estado do Rio, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, está realizando exames de mamografia e ultrassonografias transvaginal e de mama na Praça do Zé Garoto, através do mamógrafo móvel.

O serviço começou a ser realizado nesta segunda-feira (21) e se estenderá até o sábado (26), das 8h às 17h. A previsão é de que sejam realizados 760 exames em uma semana, sendo 480 mamografias e 280 ultrassonografias. Estas últimas ocorrerão apenas em quatro dias pré-definidos.

“Este é o primeiro dia de tomógrafo e estamos aqui para acompanhar o funcionamento. O tomógrafo móvel está somando com os demais aparelhos que temos na cidade. Serão mais 80 mamografias realizadas na cidade por dia até o próximo sábado (26). Além das mamografias, a unidade também realiza ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireóide em quatro dias. A ação vai agilizar quem está aguardando a realização destes exames”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Os pacientes que receberão atendimento estão sendo acionados através de uma ligação telefônica feita pelo número (21) 3195-5198. Todos os agendados estão com o nome cadastrado na Central de Regulação da Secretaria de Saúde de São Gonçalo. Caso não atendam a ligação, não há como retornar. Vale destacar que os resultados dos exames de ultrassom são disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias estão sendo entregues através de um site disponibilizado para as pacientes.

A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde, que visita as cidades para a realização dos exames, visando apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina.

Para a realização do exame, as pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade, o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (todos com cópia). No local, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde também estão aplicando vacina da gripe, aferindo pressão e glicemia, e realizando o teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).