Publicado 19/10/2024 12:45

São Gonçalo - O Projeto Cidade Ilustrada segue dando mais cor e vida para a cidade de São Gonçalo. Nesta semana, os artistas iniciaram a confecção de mais um mural na Avenida Presidente Kennedy, no Centro. O novo painel, que fica próximo de um trecho da ciclovia do MUVI, mostra pessoas em escala gigante andando de patins, bicicleta, skate e patinete, em diversas cores.

O projeto é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo e reúne dezenas de artistas locais sob a curadoria do artista gonçalense Marcelo Eco.

Além desse mural, foram feitos mais quatro no trecho 3 do MUVI: um com vários rostos indígenas, remetendo à história do município; dois com desenhos retratando à Praia das Pedrinhas, e um outro também com pessoas andando de patins e bicicletas, próximo à ciclovia do MUVI, incentivando o esporte.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu, destacou a beleza dos murais feitos pelos artistas no MUVI e em todo o município. "O MUVI é um projeto que vai transformar todo o município de São Gonçalo e o Cidade Ilustrada vai dar mais beleza para a cidade com os seus diversos desenhos, que trazem diversas cores. Nosso murais pensam na valorização histórica do município, nas principais belezas do município e no incentivo ao esporte", disse.

O artista Marcelo Eco, curador do projeto, pensou na concepção do projeto de maneira que seja um grande mural que marque a região central de São Gonçalo. "O painel representa a mobilidade urbana que a população irá usufruir com a nova ciclovia do MUVI e o background mostra a topografia da cidade com seus diversos relevos", disse. O desenho do mural irá continuar pelas próximas semanas.

O Cidade Ilustrada surgiu no primeiro ano da atual gestão para proporcionar um ambiente agradável e conscientizar a população sobre a necessidade de conservar os espaços públicos.

O Cidade Ilustrada está por todo o município

O trabalho dos artistas do Cidade Ilustrada chama a atenção de quem passa diariamente por diversos pontos da cidade, como a nova Praça do Colubandê; as passarelas do Coelho e do Arsenal; o MUVI (especialmente no ponto da Praça Ex-Combatentes, no bairro Patronato); as salas de atendimento do Pronto Socorro Infantil Darcy Vargas (PSI), no Zé Garoto; a Praça da Praia das Pedrinhas; o Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Alcântara; o Ecoponto do Barro Vermelho; os viadutos de Maria Paula, Santa Luzia, Tribobó, Colubandê, Jardim Catarina e Marambaia, e os paredões de Alcântara; dentre outros.