São Gonçalo: projeto é selecionado para exposiçãoDivulgação

Publicado 19/10/2024 12:29

São Gonçalo - O projeto “Ipuca - Periferia Viva”, desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (SEMGIPE) da Prefeitura de São Gonçalo, foi um dos trabalhos selecionados para participar da Mostra “A Cidade que Queremos” do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). A exposição acontece até o dia 31 deste mês, na sede do IAB/RJ (Rua do Pinheiro, 10, Flamengo).

A mostra dá visibilidade a propostas que têm potencial para contribuir com cidades melhores para a população do estado do Rio de Janeiro, abordando temas como adaptação às emergências climáticas; descarbonização urbana; redução das desigualdades urbanas; urbanização de favelas; soluções habitacionais; mobilidade sustentável; cidade e saúde, entre outros aspectos.

A proposta de São Gonçalo detalha a urbanização integral da comunidade de Ipuca, no Jardim Catarina, implantando infraestrutura urbana, mobilidade, soluções baseadas na natureza, além de regularização fundiária e melhorias habitacionais, levando dignidade para quase 9 mil moradores.

A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana Ribeiro, explica que a exposição destaca projetos que possam levar melhorias da qualidade de vida da população, através da arquitetura e urbanismo.

"O projeto elaborado para a comunidade da Ipuca perpassa transversalmente todos os eixos abordados pela mostra do IAB. Estamos muito orgulhosos de ver mais um projeto da Semgipe se destacando e servindo como modelo para outras iniciativas. Iremos executar as intervenções com recursos do PAC, do governo federal, levando mais dignidade para os moradores", afirmou.