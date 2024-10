São Gonçalo: buscando agitar a Cultura na cidade - Júlio Diniz

São Gonçalo: buscando agitar a Cultura na cidade

Publicado 19/10/2024

São Gonçalo - Foi realizada, nesta quarta-feira (16), no Teatro Municipal de São Gonçalo, a posse do Conselho Municipal de Cultura de São Gonçalo. A noite foi marcada por apresentações feitas por artistas da cidade. O conselho é composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes. O pleito foi realizado em maio deste ano. Os eleitos irão compor o Conselho no período de 2024 e 2025, com mandato de dois anos.

“É a primeira vez que, como gestora, estou participando de um início de Conselho. É um momento muito importante para cultura, porque a gente sabe a luta que é para que a cultura aconteça. É um momento de alegria, mas também de muita responsabilidade, porque a posse de um novo Conselho Municipal de Cultura significa não só a formação de um grupo de trabalho, mas também o fortalecimento dos nossos laços com a cultura que nos une, nos identifica e nos transforma . É por meio da cultura que expressamos nossas histórias, nossas lutas e nossas vitórias. Cada artista, cada grupo cultural, cada manifestação popular desempenha o papel fundamental na construção de uma cidade mais rica e plural”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira.

O conselho será composto por um titular da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e seu suplente; um titular da Faelsg e seu suplente; três titulares de outras unidades administrativas municipais e seus suplentes, sendo do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social; um titular da Câmara de Vereadores do Município e seu suplente; um titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e seu suplente; um titular das universidades públicas e seus suplentes; e um titular das faculdades privadas e seus suplentes.

Em uma posse de Conselho de Cultura não poderia faltar o talento de artistas da cidade: integrantes do estúdio de dança Noor Farag, o poeta Reinaldo Baso, o artista performático Roberto Cristóvão e a Escola de Atabaques Valdir Urubatan. Pai Fernando D’Oxum, representante da Tenda Espírita São Lázaro de São Gonçalo, que integra o Conselho, falou em nome dos conselheiros eleitos e para todos os artistas que prestigiaram a cerimônia de posse. “A composição do Conselho de Cultura escreve para São Gonçalo, para essa sociedade, a fundamental importância da sociedade civil participar dos processos. É o conselho de cultura que tem a função de auxiliar a secretária, de auxiliar o governo, levando as demandas apresentadas pela população. Então, é fundamental que esse conselho exista”, disse.