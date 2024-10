São Gonçalo: vacinas são responsáveis pelo fim e controle de muitas doenças - Divulgação

São Gonçalo: vacinas são responsáveis pelo fim e controle de muitas doençasDivulgação

Publicado 17/10/2024 22:58

São Gonçalo - Várias doenças deixaram de ser um problema de saúde pública por conta da vacinação no Brasil. A imunização é tão importante que foi criado o Dia Nacional da Vacinação, comemorado neste 17 de outubro. As vacinas são responsáveis pelo fim e controle de muitas doenças. O exemplo mais recente foi com a pandemia de covid-19.



No entanto, há alguns anos, os índices vacinais estão caindo e a maioria não chega a 50%, quando o preconizado pelo Ministério da Saúde é de vacinar 95% da população.

A realidade é observada em São Gonçalo pela Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, que convoca a população – crianças e adultos – para colocar a Caderneta de Vacinação em dia. A maioria das unidades de saúde tem sala de vacinação que abre de segunda a sexta, das 8h às 17h. O gonçalense deve chegar até as 16h30.



Nas unidades, as cadernetas e a condição clínica do paciente são avaliadas para a aplicação das vacinas. Quem perdeu a Caderneta de Vacinação terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas conforme a idade e um novo comprovante será emitido.



Atualmente, 20 vacinas de rotina fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação para os bebês, crianças e adolescentes. Para os adultos são cinco vacinas (confira as vacinas e idades abaixo). Elas só não podem ser aplicadas em casos de febre. Todas as vacinas são seguras e recomendadas pelo Ministério da Saúde.



“Temos várias doenças sob controle no Brasil como a poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche. As vacinas são muito importantes tanto para a saúde de quem recebe como para a saúde coletiva. Elas reduzem as internações e uso de medicações. As reações, como febre e dor local, podem ocorrer. Mas os benefícios são bem maiores”, explicou a secretária municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.



Diferença entre vacinação e imunização



Para ser imunizado, é importante completar todas as doses recomendadas do esquema vacinal. Logo, quando a vacina é de dose única, a primeira dose já imuniza. Quando a vacina necessita da aplicação de mais doses, a imunização só acontece quando todas são aplicadas no indivíduo no período previsto. A imunização é o desenvolvimento da proteção para a doença para a qual a pessoa foi vacinada. Significa que a pessoa produziu anticorpos contra a doença.



Vacinas disponíveis para crianças até 5 anos

BCG (formas graves de tuberculose) - ao nascer

Hepatite B - ao nascer

Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) - 2 e 4 meses

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) - 2, 4 e 6 meses

VIP (poliomielite injetável) - 2, 4 e 6 meses

Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) - 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses

Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) - 3 e 5 meses e um reforço aos 12 meses

Covid-19 - 6, 7 e 9 meses

Influenza - uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias

Febre Amarela - 9 meses e 4 anos

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - 12 meses

VOPb (poliomielite oral - gotinha) - 15 meses e 4 anos

Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) - 15 meses

Hepatite A - 15 meses

DTP (difteria, tétano e coqueluche) - 15 meses e 4 anos

Varicela (catapora) - 4 anos



Vacinas disponíveis para crianças com mais de 7 anos e adolescentes



Hepatite B - A partir de 7 anos de idade

Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos

Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal

HPV quadrivalente - de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) - a partir da 20ª semana de gestação

Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) - uma dose de 11 a 14 anos



Vacinas disponíveis para adultos



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos

Febre Amarela - dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos

Hepatite B - Sem comprovação vacinal: 3 doses

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) - a partir da 20ª semana de gestação, profissionais de saúde (neonatal e pediatria) e profissionais de creche que lidam com menores de 4 anos