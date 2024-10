Conselho de Cultura: tomando posse nesta quarta-feira - Renan Otto

Conselho de Cultura: tomando posse nesta quarta-feiraRenan Otto

Publicado 15/10/2024 16:48

São Gonçalo - Após eleição aberta ao público, os 16 novos conselheiros irão tomar posse no Conselho de Cultura de São Gonçalo, nesta quarta-feira (16), a partir das 18 horas, marcando um momento de renovação e compromisso com o fortalecimento das políticas culturais da cidade. A cerimônia de posse será realizada no Teatro Municipal, no Centro, e contará com a presença de representantes do Executivo, do Legislativo e da sociedade civil.

"O Conselho Municipal de Cultura representa a sociedade civil dentro da Secretaria. Através da colaboração entre a sociedade civil e o poder público, podemos desenvolver iniciativas que respeitem e reflitam a diversidade cultural de nossa cidade. Com a posse do novo conselho, estamos dando um passo importante em direção a uma gestão mais participativa e transparente, onde as vozes dos fazedores de cultura e da população gonçalense serão ouvidas e consideradas nas decisões que impactam nosso patrimônio cultura", destacou Julia Sobreira, secretária de Turismo e Cultura.

O evento vai reunir artistas, autoridades e representantes da cultura, celebrando iniciativas que contribuem para a valorização e promoção da cultura em São Gonçalo. Também haverá apresentações artísticas com a Escola de Atabaques Valdir Urubatan, a atriz Nicolle Longobardi, artistas do Stúdio de Dança Noor Farag, Reinaldo Baso, Marcela Salorrana e Roberto Christovam.

O Conselho de Cultura de São Gonçalo é composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes. Os membros terão mandato de dois anos. Ao todo, são cinco titulares da classe artística e movimentos culturais e dois das entidades da sociedade civil não estritamente culturais.

Também vão compor o Conselho um titular da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e seu suplente; um titular da Faelsg e seu suplente; três titulares de outras unidades administrativas municipais e seus suplentes, sendo do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social; um titular da Câmara de Vereadores do Município e seu suplente; um titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e seu suplente; um titular das universidades públicas e seus suplentes; e um titular das faculdades privadas e seus suplentes.

A cerimônia de posse dos conselheiros é aberta ao público.