São Gonçalo: praças e parques revitalizados para o desfrute do moradorFábio Guimarães

Publicado 14/10/2024 19:08

São Gonçalo - Mais duas áreas de lazer foram revitalizadas pela Secretaria de Conservação da Prefeitura: a Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina, e a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho. No total, já são 15 espaços de convivência por todo o município totalmente revitalizados, através do projeto Praça Renovada.

O secretário de Conservação, Edson Leal, comemorou a entrega das áreas revitalizadas. "O Praça Renovada é um projeto que vem transformando todo o município. Já entregamos 15 áreas de lazer renovadas. Conseguimos, com isso, dar mais qualidade de vida para a população, com brinquedos novos e espaços renovados", afirmou.

A entrega dessas áreas revitalizadas é comemorada pela população. Um exemplo é a cabeleireira Joseli de Paula, mais conhecida como Josy de Paula, que mora em Santa Catarina. Quando os netos de 9 e 5 anos passam o dia com ela, eles pedem para brincar na nova Praça do Mineirinho.

"Eles não moram aqui no bairro, mas quando visitam pedem sempre para brincar aqui e eu trago. Isso depois que a praça foi revitalizada, eles amaram a nova quadra, onde brincam de futebol com os amigos. Antes, a grade aqui na quadra estava toda esburacada e os brinquedos estavam quebrados, agora foi tudo revitalizado. A praça está com mais vida agora, florida", afirmou.

George Ribeiro, de 62 anos, é morador do Porto Velho há 20 anos e elogiou a revitalização da Arena Zaga Silva, anteriormente conhecida como Campo da Brahma. O novo nome Arena Zaga Silva é em homenagem a Luiz Gonzaga Madeira da Silva, jogador de futebol e morador do bairro.

"Antes, estava muito ruim. Não tinha grama aqui no campo e era péssimo. Agora, está show! Já vi até crianças brincando ali dentro no último fim de semana e todos aqui estão gostando", contou.

Praça Renovada

O projeto, que tem como objetivo entregar novamente à população áreas de lazer completamente revitalizadas, já realizou a entrega das seguintes áreas: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê.