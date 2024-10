São Gonçalo: corporação completou 86 anos e em 2024 teve mais de R$ 4,3 milhões investidos - Divulgação

Publicado 12/10/2024 19:11

São Gonçalo - Em um período de apenas dois anos, a Guarda Municipal de São Gonçalo conquistou avanços importantes na qualidade de vida dos servidores e na valorização da corporação, que completou 86 anos em 2024. Nestes últimos 24 meses, mais de R$ 4,3 milhões foram investidos.

A Guarda Municipal atualmente conta com 339 servidores e durante a atual gestão foi valorizada em diversos aspectos, como o Plano de Carreira, grandes investimentos para ampliar sua atuação, aumento de efetivo e aquisição de veículos e equipamentos.

A partir de uma equipe técnica que possibilitou a participação em editais para arrecadação de recursos e aquisição de equipamentos, a Guarda Municipal captou mais de R$ 2,8 milhões junto ao Governo Federal. Recentemente, foram adquiridas 18 viaturas para patrulhamento das ruas, rádios comunicadores com tecnologia de última geração, novo uniforme e auxílio uniforme semestral para os servidores.

A Prefeitura executou a reforma da 1ª Inspetoria, no Porto da Pedra, e da 3ª Inspetoria, no Centro, construção da 4ª Inspetoria, no Colubandê, reforma da cabine da Guarda Municipal, próximo à Praça Zé Garoto, e aquisição de 150 coletes balísticos.

A atuação da Guarda Municipal no município também foi otimizada, com a restruturação de seus grupamentos, com a criação da Patrulha Maria da Penha, dedicada ao atendimento de violência contra a mulher, a reestruturação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Ronda Preventiva Escolar Municipal, regulamentação via decreto das permutas de serviço (trocas) e regulamentação das chamadas folgas compensatórias, onde os agentes são recompensados por boas atuações e esforços, como flagrantes, prisões e atos de bravura.

Aumento no efetivo

A partir da realização do último concurso público para a corporação, a Guarda Municipal ampliou seu efetivo com 64 novos agentes nas ruas da cidade, totalizando atualmente, 339 agentes da guarda na corporação. Vale destacar a atuação da Guarda Municipal na segurança do município. Com uma atuação conjunta com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), diversas ações criminosas vêm sendo coibidas na cidade, como furto de cabos de cobre e furto a comércios.

A Lei 1422/22, referente ao Plano de Carreira da Guarda Municipal, beneficia os servidores conforme o tempo de serviço e também de acordo com a escolaridade que cada servidor conquista ao longo da carreira, como ensino superior, pós-graduação e mestrado. Com a portaria 71/2023, 50 guardas foram reenquadrados dentro do Plano de Carreira. O novo plano corrigiu discrepâncias salariais em função de incorporações e garantiu que o servidor seja enquadrado em futuras promoções e aumentos, garantindo regramento funcional e uma escalonagem salarial digna.