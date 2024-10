Dia das Crianças: atividades gratuitas para os pequenos em shoppings da cidade - Divulgação

Publicado 11/10/2024 22:56

São Gonçalo - Os shoppings Pátio Alcântara e São Gonçalo estão com uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças no dia 12 de outubro. No Pátio Alcântara, das 14h às 18h, a Praça de Alimentação será transformada em um espaço repleto de diversão, com atividades gratuitas como brincadeiras interativas e pintura facial. A ação é voltada para toda a família, oferecendo uma tarde inesquecível para os pequenos.

Já no São Gonçalo Shopping, a partir das 13h, os corredores serão tomados por personagens e mascotes, que prometem animar o passeio das crianças. Além disso, haverá distribuição de bolas, pipocas e doces em quantidade limitada. Lojas como Amigão, Tubarão, Milkmoo, Maxxx Móveis, You Play e Playtoy participam da ação, tornando o evento ainda mais especial.

Os horários de funcionamento variam: no São Gonçalo Shopping, as lojas e quiosques têm abertura opcional das 10h às 22h, com funcionamento obrigatório das 15h às 21h; o setor de alimentação e lazer estará disponível das 11h às 21h, e a academia funcionará das 9h às 14h. O cinema seguirá conforme a programação.

Com atividades que prometem entreter e encantar, os shoppings Pátio Alcântara e São Gonçalo convidam pais e filhos a aproveitarem essa data cheia de alegria e diversão.