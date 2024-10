São Gonçalo: curso tem inscrições prorrogadas - Divulgação

São Gonçalo: curso tem inscrições prorrogadasDivulgação

Publicado 10/10/2024 17:55

São Gonçalo - Foram prorrogadas até o dia 23 de outubro as inscrições do curso gratuito para agentes de reflorestamento oferecido pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo, através de parceria com a Ecologic e com o Instituto Internacional De La Sante et De L’Environnement.

As aulas práticas serão realizadas nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do Engenho Pequeno e Maria Paula. As vagas são limitadas e destinadas para pessoas de 16 a 30 anos de idade, com ensino fundamental completo e que sejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, como comprovante de situação de vulnerabilidade social.



https://ecologicambiental.com/2024/09/19/curso-de-formacao-de-agentes-de-reflorestamento/ O curso terá início no dia 31 de outubro. Para se inscrever é simples, basta clicar no link abaixo:

O curso tem como objetivo capacitar os alunos para atuarem diretamente no reflorestamento e na preservação ambiental, com uma abordagem teórica e prática sobre o manejo de florestas, preservação de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas e muito mais. Cada aluno receberá uma bolsa auxílio no valor de R$200,00 mensais, mais auxílio transporte referente à passagem municipal nos dias de aulas teóricas e práticas presenciais.

As aulas serão dividas nas modalidades online e presencial, com duração de 28 semanas e 384 horas de carga horária. Ao todo, oito turmas serão formadas, com 25 alunos em cada uma delas. As turmas serão divididas entre os turnos da manhã e tarde.