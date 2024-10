São Gonçalo: mais de 800 moradias para o cidadão - Fábio Guimarães

Publicado 10/10/2024 09:04

Niterói - Nos próximos meses, 800 famílias gonçalenses vão realizar o sonho de ter uma casa própria. A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo deu início ao processo de chamamento para o empreendimento do Minha Casa Minha Vida “Cidade Verde I, III e IV”, no Anaia.

A listagem com os nomes dos convocados foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (9). A previsão é de que as residências sejam entregues em junho de 2025. Os beneficiados deverão apresentar os documentos, listados no Diário Oficial ( https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2024_10_09.pdf ), para o início da montagem do dossiê que será analisado pela Caixa Econômica Federal.

Ao todo, são 800 unidades, divididas em três blocos, com dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Atualmente, o empreendimento está em fase de finalização, com 90% da obra concluída. Estão sendo realizadas pinturas e cerâmica, serviços de rede elétrica e hidráulica, entre outros detalhes e ajustes.

As unidades estavam há seis anos com as obras paradas após abandono da antiga empreiteira. A Caixa Econômica Federal realizou uma nova licitação, vencida no fim de 2023, e as intervenções foram retomadas em março deste ano. Os beneficiários do chamamento são pessoas que já estavam inscritas no Cidade Verde e as que estão com casas interditadas, de acordo com o ranking estabelecido pelo programa Minha Casa Minha Vida.

"Fico muito emocionada ao ver o andamento da obra desse empreendimento. Oitocentas famílias terão seus sonhos realizados, com a oportunidade de viver em segurança. Demos início ao chamamento para encaminhar os dados para a Caixa, que fará a análise, dentro de parâmetros e critérios técnicos", disse Gabriela Almeida, subsecretaria de Habitação durante visita técnica na unidade, na manhã desta quarta-feira (9).

Os beneficiados devem comparecer com os documentos listados na sede da Secretaria de Habitação, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro (Partage Shopping), a partir da próxima segunda (14), das 10h às 14h, nos dias determinados para cada grupo na lista divulgada no Diário Oficial.