Dia das Crianças em São Gonçalo: diversas atividades infantis gratuitasDivulgação

Publicado 09/10/2024 13:49

São Gonçalo - A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo preparou um mês de outubro, considerado mês das crianças, mais do que especial para os pequenos gonçalenses. O objetivo é fazer com que as crianças curtam o melhor do seu mês especial com atividades para toda a família. Com diversas atividades gratuitas, a programação variada inclui shows musicais, atividades e teatro infantil.

A programação infantil começa no dia 12, Dia das Crianças, com as atividades da Caravana de Arte e Lazer, projeto realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), das 9h às 13h, na Praça Zé Garoto. Com diversos brinquedos, incluindo pula pula, além de atividades como pintura facial e guloseimas, como pipoca e algodão doce, por exemplo, a Caravana busca proporcionar um momento de lazer para os pequenos e suas famílias.

Ainda no dia 12, o Teatro Municipal receberá o espetáculo "João e Maria", a partir das 16h. Na história, os inseparáveis irmãos, que adoram explorar o quintal, se perdem pelo caminho ao irem para a casa da avó. Eles acabam na armadilha de uma bruxa malvada, que os aprisiona. Agora, eles precisam usar toda a sua astúcia e coragem para escapar e voltar para casa. A classificação é livre e a entrada é gratuita, estando sujeito à lotação do espaço.

No dia 13, um grande evento ocorrerá na Lona Cultura do Jardim Catarina. A partir das 9h, as crianças e suas famílias poderão participar da Caravana de Arte e Lazer, com diversos brinquedos e atividades, além de aproveitar um show da companhia de circo Topetão com o 'Circo de Brincar nas Alturas', com uma apresentação das 11h às 12h e outra das 14h às 15h, e uma batalha de lona, uma espécie de batalha de rimas infantil.

Nos dias 18, 19 e 20, as crianças receberão mais um presente: brinquedos de vários tipos, cedidos em uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, serão instalados no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, para que, apenas nesses dias, os pequenos possam aproveitar. O evento irá acontecer durante todo o dia.

No dia 19, a festa irá animar a Trindade. A partir das 9h, a Caravana de Arte e Lazer estará com brinquedos e atividades na Praça dos 3 Campos. Ainda na mesma praça, durante o decorrer do dia, as crianças irão assistir ao espetáculo "Ciência ou Mágica?", de Patrick, O Mágico, num show que promete ser interativo com diversas variações de matemática, química e física. A praça receberá ainda o "Cinera", um cinema itinerante, e haverá um momento de contação de histórias. O evento será gratuito.

No dia 20, a festa está garantida para as crianças na Praça da Entrada, no Salgueiro. A partir das 9h, a festa terá início com as atrações e atividades da Caravana de Arte e Lazer, seguido do show de mágica "Ciência ou Mágica?", de Patrick, O evento será gratuito.