São Gonçalo: diversas vagas de emprego em variados setoresReprodução

Publicado 09/10/2024 10:23

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo marcará presença com o “Programa Oportunidades” na 'Feira de Empregabilidade 2024, na próxima quinta-feira (10), das 9h às 18h, no Campus Alcântara da Universidade Estácio. No evento, serão ofertadas vagas de emprego em diferentes setores. O objetivo é conectar estudantes e profissionais em busca de novas oportunidades e empresas em crescimento.

Com entrada gratuita, a Feira de Empregabilidade fornecerá a chance de encaminhamento para empregos, estágios e programas de trainee de várias empresas. Além disso, ocorrerão palestras, workshops e sessões de orientação profissional, ministradas por especialistas da área de recursos humanos e profissionais de destaque em suas respectivas áreas.

Apesar da entrada gratuita, os interessados devem se inscrever previamente pelo Whatsapp: (21)98105-4355 para garantir sua participação e receber mais informações sobre o evento. A feira será realizada na Rua Manoel João Gonçalves, nº 410, no Alcântara, no Campus da Universidade Estácio.