Obras do MUVI: mobilidade em expansão Divulgação

Publicado 08/10/2024 16:36

São Gonçalo - As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem transformando São Gonçalo. As intervenções, que estão em execução graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo, estão avançando em diversas partes.

Nos trechos 1 e 2, por exemplo, há obras de drenagem em execução, principalmente nos bairros de Vila Lage e Mangueira, por exemplo. Em outras partes, já foi implementado o asfalto. O trecho 3, no Centro, foi finalizado e está recebendo apenas algumas intervenções pontuais. No trecho 5, no Alcântara, uma nova ponte está sendo instalada.

O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. O projeto, que tem um investimento de R$ 287 milhões, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo.

Em alguns trechos, como no Centro de São Gonçalo, em Neves e no Vila Lage, já é possível ver as mudanças que o projeto está trazendo, com uma São Gonçalo mais verde, com um asfalto de qualidade e sem alagamentos.

O aposentado Sylmar Sodré de Oliveira, de 60 anos, mora em Neves desde que nasceu e já percebe como o MUVI vem transformando o bairro. "Aqui, o MUVI valorizou o comércio e o bairro num geral. Está mais fácil de pegar o ônibus e o asfalto é de qualidade. Antes, o bairro era feio, abandonado, agora está valorizado. Além disso, também temos a ciclovia, que incentiva a gente a pedalar, prezando pela saúde", disse.

O corredor viário terá 32 estações e 18 quilômetros de extensão