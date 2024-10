São Gonçalo: vagas de emprego estão abertas - Divulgação

Publicado 07/10/2024 19:06

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferecerá 132 vagas de trabalho para os gonçalenses, sendo que 100 destas são apenas para o cargo de eletricista. Os interessados devem comparecer ao espaço do Sine, no 3° piso do Partage Shopping, que fica no Centro, nesta terça-feira (8), das 10h às 16h, para confirmar interesse nas vagas.

As vagas disponibilizadas são as seguintes:

- 100 vagas para o cargo de eletricista (para ambos os sexos, é necessário ter experiência comprovada, desejável ter habilitação na categoria B, com idades entre 20 e 55 anos, ter curso de NR 10 e NR 35, com salário de R$ 1.776,57, plano de saúde, plano odontológico, auxílio combustível, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, 30% de periculosidade, adicional noturno e bônus).

- 8 vagas para cozinheiro geral (com experiência comprovada, para pessoas de ambos os sexos com idade entre 22 e 55 anos, com fundamental incompleto).

- 8 vagas para ajudante de cozinha (com experiência comprovada, para pessoas de ambos os sexos com idade entre 22 e 55 anos, com fundamental incompleto).

- 8 vagas para auxiliar de limpeza (com experiência comprovada, para pessoas de ambos os sexos, com idades entre 22 e 55 anos, com fundamental incompleto).

- 8 vagas para copeira (com experiência comprovada, para pessoas do sexo feminino, com idade entre 22 e 45 anos, com fundamental incompleto).

Os interessados devem comparecer das 10h às 16h, no Sine, que fica no terceiro piso do Partage Shopping, na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.