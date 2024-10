São Gonçalo: curso gratuito de mecânico de manutenção, em parceria com a Firjan Senai - Divulgação

São Gonçalo: curso gratuito de mecânico de manutenção, em parceria com a Firjan SenaiDivulgação

Publicado 04/10/2024 11:30

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Firjan-Senai, está com 20 vagas abertas para o curso de mecânico de manutenção. As aulas terão início no dia 15 de outubro e os interessados já podem se dirigir até a Firjan-Senai, no Centro, para se cadastrar. O curso é gratuito.

Esse é apenas mais um dos cursos profissionalizantes oferecidos pela parceria, que busca desenvolver a qualificação profissional dos gonçalenses para que eles, posteriormente, consigam ingressar no mercado de trabalho.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na Firjan-Senai. Ao final da capacitação, os alunos que obtiverem o mínimo de presença exigida pelo curso e o aproveitamento necessário receberão um certificado de conclusão oferecido pelo Senai, que poderá ser usado como comprovante em processos seletivos de trabalho. O Firjan Senai está localizado na R. Dr. Nilo Peçanha, 134 - Centro, São Gonçalo.