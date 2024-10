Curso de reflorestamento com aulas práticas: inscrições estão abertas; alunos receberão bolsa - Divulgação

Curso de reflorestamento com aulas práticas: inscrições estão abertas; alunos receberão bolsa Divulgação

Publicado 02/10/2024 09:20

São Gonçalo - Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Agentes de Reflorestamento para os jovens moradores de São Gonçalo. A formação é oferecida pela Ecologic, em parceria com o Instituto Internacional De La Sante et De L’Environnement, e as aulas práticas serão desenvolvidas nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) de São Gonçalo, no Engenho Pequeno e em Maria Paula. Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas para jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo. As aulas terão início no dia 31 de outubro.

O curso, que é gratuito, tem como objetivo capacitar os alunos para atuarem diretamente no reflorestamento e na preservação ambiental, com uma abordagem teórica e prática sobre o manejo de florestas, preservação de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas e muito mais. Cada aluno receberá uma bolsa auxílio no valor de R$200,00 mensais, mais auxílio transporte referente a passagem municipal nos dias de aulas teóricas e práticas presenciais.

O curso, que terá aulas online e presenciais, terá duração de 28 semanas, com 384 horas de carga horária. Ao todo, oito turmas serão formadas, com 25 alunos em cada uma delas. As turmas serão divididas entre manhã e tarde. Para participar, é necessário ainda estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, como comprovante de situação de vulnerabilidade social.

Os interessados podem se inscrever através do formulário online que está disponível no link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-vy81MCh8S_x5j3d9Jhp0cOuOGRIZ3YtfDgY8_OD_AoXZw/viewform.