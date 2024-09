Alcântara: nova unidade do laboratório de análises clinicas - Divulgação

Alcântara: nova unidade do laboratório de análises clinicasDivulgação

Publicado 30/09/2024 11:43

São Gonçalo - A partir desse final de semana a população de São Gonçalo conta com um novo laboratório de análises clínicas, no Alcântara. A proposta é garantir a saúde para a população, com preços acessíveis, condições diferenciadas para quem não tem plano de saúde e formas flexíveis de pagamento.

O nova loja do Laboratório Bittar fica na Estrada Raul Veiga número 315, ao lado da Casas Bahia, e funciona em horário estendido (6h30 às 17h, segunda-feira à sexta-feira , e sábado das 6h30 às 12h30).

A diretora médica patologista clínica, Dra. Christina Bittar, explicou que a escolha do novo local faz parte do projeto de expansão que visa atender de forma ampla e confortável a população de Alcântara e região, garantindo os altos padrões de qualidade e acessibilidade.

“Eu gostei de saber que agora teremos uma opção de atendimento de qualidade com preço diferenciado em São Gonçalo. Às vezes temos que fazer vários exames e o valor fica muito caro. Mas não podemos brincar com saúde não”, comentou a aposentada Ana Cristina da Costa, de 68 anos.