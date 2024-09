Prefeito Capitão Nelson: reta final da campanha de reeleição - Divulgação

Prefeito Capitão Nelson: reta final da campanha de reeleiçãoDivulgação

Publicado 29/09/2024 22:00

São Gonçalo - A manhã deste domingo (29) foi marcada pela maior reunião da campanha do candidato à reeleição em São Gonçalo, Capitão Nelson, realizada no campo do Clube Mauá, com a presença de aproximadamente dez mil pessoas.

Um grande evento de apoio à candidatura de Capitão foi realizado no campo do Clube Esportivo Mauá, no Centro, e teve participação do candidato a vice-prefeito João Ventura, do atual vice-prefeito Sérgio Gevú, do deputado estadual Douglas Ruas e do deputado federal Altineu Côrtes.



“Eu estive debaixo de sol, chuva e poeira, de madrugada trabalhando para estar transformando a cidade de São Gonçalo. E muitos aqui estavam comigo. Ninguém faz política sozinho. Todos têm uma participação enorme em tudo o que está sendo feito em São Gonçalo. Vamos permanecer unidos. Aqui não temos ataque, nós temos trabalho! Vamos buscar os votos dos indecisos, vamos buscar as pessoas para falar da transformação que a cidade está vivendo. Vocês que nos dão gás. O gás, a munição e o combustível vem de vocês, vem do povo gonçalese”, disse o atual prefeito Capitão Nelson.

O candidato a vice-prefeito João Ventura, falou sobre o início de sua trajetória junto ao prefeito Capitão Nelson.“Iniciei minha trajetória política aos 18 anos, ao lado do Capitão Nelson, segurando uma bandeira, assim como vocês estão aqui hoje! Vamos rumo à vitória, para São Gonçalo seguir avançando”, disse o candidato a vice-prefeito, João Ventura.

A reta final da campanha foi lembrada neste domingo. “Agradeço o empenho de todos até aqui. Temos uma grande missão nesta última semana de campanha, de conscientizar toda a população gonçalense de que nós temos um trabalho em curso na nossa cidade. É um processo de transformação liderado pelo prefeito Capitão Nelson e esse trabalho tem que continuar com uma votação histórica no domingo que vem”, disse o deputado estadual Douglas Ruas.

O deputado federal Altineu Côrtes incentivou a todos os colaboradores nesta reta final de campanha. “Quero deixar um desafio: vamos conquistar aqueles que ainda não estão conosco. Faltam sete dias para a eleição. Vamos com humildade falar sobre tudo o que tem sido feito em São Gonçalo” disse o deputado.



Reuniões e caminhada



O candidato à reeleição em São Gonçalo, Capitão Nelson, vem participando de diversas reuniões por todo o município, junto a eleitores e candidatos a vereador.

No sábado (28) e nesta sexta-feira (27), o prefeito participou de reuniões no Jardim Alcântara, Estrela do Norte, Itaúna, Arsenal, Zé Garoto, Centro e Santa Izabel. Durante a tarde de sexta, o atual prefeito participou de uma caminhada em Santa Luzia, onde falou com comerciantes e eleitores do bairro, apresentando propostas para a cidade.