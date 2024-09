Capitão Nelson: seguindo com a campanha de reeleição - Divulgação

Capitão Nelson: seguindo com a campanha de reeleiçãoDivulgação

Publicado 27/09/2024 19:27

São Gonçalo - Nesta sexta-feira (27), Capitão Nelson cumpriu compromissos de governo e participou de caminhada e reuniões com candidatos a vereador durante a noite.

Na última quinta-feira (26), o candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo participou de uma caminhada no fim da tarde no bairro Porto da Pedra, e depois de uma reunião no Campo Novo, em Maria Paula, junto a um candidato a vereador e eleitores.

“São Gonçalo não precisa de gente contando história, o gonçalense já está cansado disso. Aqui temos que nos dedicar muito, nos empenhar em muito trabalho. Eu nunca vi ninguém conquistar alguma coisa num estalar de dedos. Aqui não tem mágica, aqui tem trabalho! E trabalho sério”, disse o prefeito ao falar sobre o grande volume de realizações na cidade, mesmo com o curto orçamento que o município possui.

Durante a caminhada que realizou no bairro Porto da Pedra, Capitão Nelson conversou com moradores e comerciantes na Rua Abílio José de Mattos sobre as conquistas para o município na sua gestão e também sobre as propostas para seu próximo governo, caso seja reeleito.

“Segundo o médico, se eu não operasse, teria mais seis meses de vida. Eu seria mandada para Vassouras para realizar o cateterismo, mas fui atendida aqui no Hospital do Câncer e do Coração. Quando meu nome entrou na regulação, em um mês eu fui chamada! Recebi um atendimento de primeira, com funcionários maravilhosos. Toda semana volto lá para realizar exames de sangue e sou tratada realmente como se fosse da família. Essa semana meu pai também passou por um cateterismo e deu tudo certo. Sigo fazendo acompanhamento lá no Vila Três, no Centro de Imagens”, disse a dona de casa Simone Evangelista, moradora do Porto da Pedra.

Durante a tarde, Capitão Nelson participou de uma caminhada e durante a noite, de reuniões com candidatos a vereador e eleitores.