Capitão Nelson: fazendo campanha para reeleição em e agradecendo aos moradores da cidadeDivulgação

Publicado 25/09/2024 15:24

Niterói - Capitão Nelson iniciou a quarta-feira (25) com gravação para programas eleitorais de TV e conteúdos direcionados à web. O atual prefeito cumpriu compromissos de governo na sede do Executivo municipal e, à noite, participa de reuniões junto a candidatos a vereador.

Na noite da última terça-feira (24), Capitão participou de três reuniões nos bairros Arsenal e Rio do Ouro, junto a candidatos e eleitores, acompanhado do deputado estadual Douglas Ruas e do deputado federal Altineu Côrtes.

O candidato à reeleição falou sobre a força política da população, que o elegeu em 2020 apostando em mudanças verdadeiras para a cidade, que vivia décadas de descaso e estagnação quando ele assumiu a gestão. “Toda vez que faço reunião com os secretários eu falo que nós temos que trocar o pneu do carro em movimento aqui em São Gonçalo, para reaver o tempo em que ela ficou parada. Transformamos a cidade e vocês me ajudaram nisso. Quem nos dá força para trabalhar, são vocês”, disse Capitão Nelson, que também pontuou a importância do voto em um município com mais de 600 mil eleitores aptos a votar no próximo pleito, no dia 6 de outubro.

O deputado estadual Douglas Ruas enfatizou a importância de São Gonçalo seguir avançando através do trabalho realizado por Capitão Nelson.“Capitão Nelson foi eleito em 2020 prometendo trabalho! E isso ele demonstrou durante esses três anos e oito meses que esteve à frente do município. Vamos conversar com nossos amigos e familiares sobre os avanços que tivemos com Capitão Nelson. Todos nós gonçalenses já enxergamos uma nova cidade, muito melhor do que a que tínhamos há quatro anos”, disse o deputado estadual Douglas Ruas.

Nesta quarta-feira, Capitão dará continuidade à sua agenda de campanha, com reuniões durante a noite.