Dimas Gadelha: campanha teve carta compromisso com juventudeDivulgação

Publicado 24/09/2024 09:43

São Gonçalo - Dimas Gadelha candidato petista que disputa a eleição pela prefeitura de São Gonçalo assinou a carta-compromisso por cidades e escolas democráticas da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES). No documento prevê importantes compromissos de gestão com a educação, incluindo implantação do ensino integral e técnico, inclusão do ensino de libras, inserção dos deficientes nas escolas regulares com apoio e estrutura para garantir acessibilidade; merenda completa, incluindo frutas, legumes e proteínas (evitando merenda seca) e parcerias com agricultura local; passe livre; ampliação dos conselhos municipais e eleição direta para diretores; criação e ampliação dos espaços de esportes, cultura e lazer direcionados à juventude, entre outros.

"Agradeço a oportunidade de conversar com jovens e estudantes e meus compromissos são pra valer, eu vejo a Educação é investimento e não despesa e a cidade de São Gonçalo precisa muito. Mesmo com orçamento bilionário que teve no último ano, não foram feitos investimentos na educação. Nenhuma escola construída nesses quatro anos e isso demonstra como a educação tem sido tratada e com isso as nossas crianças e nossos jovens. Eu quero ser o prefeito da educação, só com educação será possível transformar o futuro de São Gonçalo", afirmou Dimas.



A vice-presidente da UBES, Emily destacou a importância da assinatura da carta-compromisso.

"Ficamos felizes que o Dimas tenha assinado a carta assumindo esse compromisso com a juventude e com os estudantes. São Gonçalo é uma cidade importante e onde o ensino vem sendo relegado há alguns anos e cada vez piora. Precisamos de um prefeito comprometido com a juventude, com a educação e com os estudantes", disse a representante da UBES, acompanhada de Leandro Menezzes que também integra a entidade.