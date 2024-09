Plantas: o plantio das árvores vem sendo feito em um trabalho conjunto que conta com a Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, e a Secretaria de Conservação da Prefeitura - Divulgação

Plantas: o plantio das árvores vem sendo feito em um trabalho conjunto que conta com a Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, e a Secretaria de Conservação da Prefeitura Divulgação

Publicado 19/09/2024 16:48

São Gonçalo - Centenas de mudas de variadas espécies de árvores já foram plantadas nos trechos 1, 2 e 3 do maior projeto de mobilidade urbana de São Gonçalo - Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). Nesta quarta-feira (18), várias mudas de Ipê, Escumilha, Acácia e Sibipiruna foram plantadas na Avenida Presidente Kennedy, no Centro, próximo ao Espaço Salvatori, que faz parte do trecho 3. O objetivo é que sejam plantadas mais de 1.200 mudas de árvores e arbustos até o final na obra.

Quem passa pelas ruas que cortam os bairros de Neves até o Centro, entre as quais a Jaime Figueiredo, Fontes, Maurício de Abreu, Alberto Torres e Avenida Presidente Kennedy, já consegue ver o resultado dessas ações de paisagismo e intervenções urbanísticas, observando espaços mais verdes, limpos, coloridos e preservados.

Áreas antes degradadas agora se transformam, com pistas amplas, bem sinalizadas, ciclovia e novas calçadas, como a rua Maurício de Abreu, que passou de via secundária a principal corredor viário sentido Centro. Todo o trecho do novo corredor viário está recebendo redes de drenagem, para facilitar o escoamento das águas de chuva e conter os alagamentos crônicos da cidade.

O plantio das árvores vem sendo feito em um trabalho conjunto que conta com a Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, e a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. Além das mudas, a Prefeitura, por exemplo, também vem realizando o replantio de palmeiras que foram retiradas no início das obras.

As obras do MUVI são executadas através da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. Com investimento de R$ R$ 287 milhões, o corredor terá 32 estações e 18 quilômetros de extensão.