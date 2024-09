Capitão Nelson: campanha pela reeleição continua pela cidade - Divulgação

Publicado 19/09/2024 16:41

Niterói - Nesta quinta-feira (19), Capitão Nelson (PL) seguiu sua agenda de compromissos de governo e reuniões políticas pelo município. Na última quarta-feira (18), o atual prefeito participou de três reuniões junto a candidatos a vereador e eleitores, sendo duas delas no Jardim Catarina e outra, em Santa Luzia.

Capitão Nelson falou sobre atenção à saúde da mulher no município e a importância do tratamento e diagnósticos feitos com celeridade, sem a necessidade de sair da cidade para realizar exames. O candidato à reeleição como prefeito destacou a entrega da nova Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê e das clínicas da Lagoinha e de Neves, que estão em fase de construção, para ampliar o atendimento à população.

“No início do governo eu peguei uma fila com oito mil mulheres aguardando para fazer mamografia! Gente, quanto mais demorado é o diagnóstico, mais demorado é o tratamento e aí, diminuem as possibilidades de cura, é complicado. Tínhamos que agilizar isso! Estou providenciando quatro tomógrafos e quatro mamógrafos para serem instalados nas novas clínicas gonçalenses. Temos que ter esses diagnósticos o mais rápido possível”, disse.

Ainda em sua fala sobre a saúde, Capitão falou das obras do novo hospital municipal que será entregue. A unidade de saúde vai ampliar a capacidade de atendimentos médicos na cidade, bem como a realização de cirurgias. Capitão foi aos encontros acompanhado do deputado estadual Douglas Ruas e do deputado federal Altineu Côrtes.