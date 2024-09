São Gonçalo: curso de audiovisual grátis, através da Lei Paulo Gustavo - Reprodução

Publicado 16/09/2024 20:21

São Gonçalo - Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Produção Executiva Audiovisual de Guerrilha. O curso está sendo oferecido a profissionais da área de audiovisual e estudantes de São Gonçalo. Os interessados podem se inscrever até o dia 1° de outubro no site https://produplay.com.br ou diretamente no link https://www.sympla.com.br/evento-online/curso-producao-executiva-audiovisual/2627176?referrer=produplay.com.br

As aulas, que funcionarão de forma online e oficinas presenciais, terão início no dia 1° de outubro e irão até o dia 7 de novembro. As vagas são limitadas.

O curso é realizado pela produtora ProduPlay, que foi contemplada com recursos da Lei Paulo Gustavo em São Gonçalo. As aulas irão abordar conteúdos ligados à criação de projetos audiovisuais nas áreas de arte, entretenimento e mídia com recursos limitados, ensinando desde a concepção de ideias do projeto até a realização e distribuição de produções, abrangendo atividades como filmagem, edição, e promoção de conteúdos.

Este curso é ideal para profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e estudantes que querem ingressar na indústria, oferecendo uma formação prática e teórica de alta qualidade. A ProduPlay é uma escola dedicada à formação em produção cultural e indústria criativa e este é o seu curso inaugural.

A produção audiovisual de guerrilha é uma forma de criar conteúdo audiovisual com recursos limitados, focando em soluções criativas e inovadoras para superar desafios financeiros e técnicos. Ela é caracterizada por filmagens em locações reais, equipes enxutas e o uso de tecnologias acessíveis, como smartphones e câmeras compactas.

A maior parte do curso será desenvolvida com aulas online, em datas pré-definidas, das 19h30 até às 220h, pelo Zoom. As oficinas presenciais, que proporcionarão experiências práticas com equipamentos e técnicas atuais, ocorrerão no Centro Cultural Panorama, localizado na Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, em São Gonçalo, seguindo o cronograma do curso.

O curso será dividido em sete módulos, sendo eles:



Módulo 1: Fundamentos da Produção Executiva e Gestão de Projetos

Módulo 2: Financiamento e Orçamentação

Módulo 3: Produção e Logística

Módulo 4: Pós-Produção

Módulo 5: Marketing e Promoção

Módulo 6: Distribuição e Licenciamento

Módulo 7: Acessibilidade no Audiovisual