Capitão Nelson: candidato segue caminhando ao lado de eleitores pela cidadeDivulgação

Publicado 13/09/2024 15:23

São Gonçalo - Nesta sexta-feira (13), Capitão Nelson (PL) seguiu sua agenda de compromissos de governo e encontros políticos com candidatos a vereador por toda a cidade. Na quinta-feira (12), Capitão realizou uma caminhada no Barro Vermelho, onde cumprimentou comerciantes locais e eleitores nas ruas do bairro.



“Capitão Nelson fez esse município andar. Nós precisávamos disso! Me emocionei quando abracei ele. Nunca vi uma administração como a que ele vem fazendo. Ele trabalha como o Joaquim Lavoura trabalhava. Então, há muitos anos não víamos um prefeito trabalhar desse jeito”, disse o administrador de empresas Weldo Rolemberg, de 80 anos de idade, que cumprimentou Capitão Nelson durante a caminhada pelo comércio do Barro Vermelho.

Durante a noite, junto ao deputado estadual Douglas Ruas e o deputado federal Altineu Côrtes, Capitão Nelson participou de um grande encontro político no Clube Mauá, onde falou dos avanços que São Gonçalo conquistou ao longo dos últimos três anos e oito meses e também sobre o futuro da cidade para os próximos quatro anos, caso seja reeleito.

“Ficávamos às vezes com pacientes internados por dois meses no Hospital Luiz Palmier esperando para fazer um cateterismo. Coloquei um ponto final nessa história quando entregamos o Hospital do Câncer e do Coração”, disse o atual prefeito, destacando que a ampliação dos serviços de saúde na cidade tem como objetivo manter o gonçalense no município para realizar exames e tratamentos, sem a necessidade de procurar cidades vizinhas para cuidar da saúde.

O deputado estadual Douglas Ruas lembrou o cenário da cidade em 2021, quando Capitão Nelson iniciou sua gestão. “Capitão Nelson conseguiu grandes avanços em curto espaço de tempo. São apenas três anos e oito meses de trabalho. Quando ele assumiu em 2021, assumiu uma terra arrasada. Não tínhamos Centro de Imagem, não tínhamos Hospital do Câncer e do Coração, não tínhamos investimentos em infraestrutura, não tínhamos nada! Hoje não, a casa já está arrumada. Então, as perspectivas para o futuro de São Gonçalo são ainda melhores!”, afirmou o deputado.