São Gonçalo: convocando aposentados e pensionistas para recadastramentoReprodução

Publicado 11/09/2024 15:31

São Gonçalo - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (SG – PREVI) divulgou, nesta quarta-feira (11), no Diário Oficial do município, o calendário do recadastramento anual dos servidores aposentados e pensionistas da administração direta e indireta do município, nascidos em outubro, novembro e dezembro. O recadastramento deve ser feito até o dia 30 de setembro, com risco de suspensão do benefício para quem não fizer.

O recadastramento pode ser feito no bairro Zé Garoto, na Central de Atendimento ao Segurado, localizada na Rua Coronel Serrado, n.º 1.000, sala 801.

Casos de impossibilidade de comparecimento – servidores, aposentados ou pensionistas que estejam impossibilitados de comparecer à Central de Atendimento, por motivo de enfermidade ou comprovadamente de força maior – podem realizar o procedimento por meio de visita social, recebendo um (a) assistente social, devidamente identificado (a), com a finalidade de prova de vida, devendo apresentar a documentação exigida pelo SG-Previ.

O recadastramento também poderá ser feito pelos procuradores, legalmente constituídos pelos aposentados e pensionistas, que deverão encaminhar através dos mesmos a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade, assim como as cópias autenticadas da documentação exigida.