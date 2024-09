Feira Q Preta: este final de semana na Praça Dr Luiz Palmier - Divulgação

Publicado 10/09/2024 19:52

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar, a partir da próxima quinta-feira (12), três dias inteiros de um evento que promete celebrar a cultura e a diversidade. É a Feira Q Preta, uma exposição gratuita e aberta ao público, que irá ocorrer na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro de São Gonçalo, na próxima quinta (12), sexta (13) e sábado (14), das 10h às 22h.

Quem for ao evento, que foi contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo, irá encontrar diversas atividades, como rodas de conversa, desfiles de moda (incluindo a moda afro, indígena e urbana), exposições e workshops que falam sobre criatividade e identidade cultural.

Além disso, no local também haverá apresentações de baile charme, intervenções de grafite e literatura, música preta, gastronomia, artesanato e muito mais. Os organizadores do evento prometem que o local será inclusivo, diversificado e uma porta para uma celebração rica com destaque para a cultura.

Serviço:

Datas: 12, 13 e 14 de setembro

Horário: 10h às 22h

Local: Praça Dr. Luiz Palmier, Centro, São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Em caso de chuva, a Feira Q Preta será transferida para o final de semana seguinte.