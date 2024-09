Campanha: Capitão Nelson batalha pela reeleição no município - Divulgação

Publicado 07/09/2024 19:32

São Gonçalo - O candidato à reeleição pela prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), teve uma agenda dividida entre compromissos de governo e de campanha política pela cidade nesta sexta-feira (6).

Após cumprir compromissos de governo, o atual prefeito de São Gonçalo compareceu à Praça Leonor Corrêa, popularmente conhecida como Praça da Trindade, para o “Dia do Bigode”, um evento de apoio à sua candidatura, que reuniu eleitores durante a tarde. Realizado a partir de uma mobilização nas redes sociais de Capitão Nelson, a ação reuniu milhares de pessoas.

Na noite da última quinta-feira (5), Capitão Nelson teve uma reunião com candidatos a vereador e moradores do bairro Lagoinha. “Eu tinha muitas reclamações de que os freezers e geladeiras viviam escangalhando nas escolas. Para combater esse grande problema, foram adquiridos 600 refrigeradores novos para todas as escolas de São Gonçalo. Também trabalhamos firme para levar uma merenda de qualidade para nossas crianças, porque não tem como a criança adquirir conhecimento sem estar bem alimentada”, disse Capitão, ressaltando, ainda, a padronização da merenda escolar em todo o município.

Durante a noite desta sexta, junto ao deputado estadual Douglas Ruas, Capitão terá uma agenda bem movimentada de reuniões políticas, com encontros junto a candidatos a vereador e eleitores.